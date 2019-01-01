قطر تحتضن قرعة خليجي 24 وتطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى

تحتضن العاصمة القطرية "الدوحة" بطولة خليجي 24

ماجد جزر فيسبوك تويتر

عقدت لجنتا المسابقات والحكام في اتحاد كأس الخليج العربي اجتماعين في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم للوقوف على أخر تحديثات النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج.

وتحتضن العاصمة القطرية "الدوحة" بطولة خليجي 24 خلال الفترة ما بين السابع والعشرين من شهر نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر المقبلين بمشاركة 4 منتخبات (قطر – الكويت – عمان – العراق).

وتُسحب غدًا الأربعاء في فندق "كمبنسكي اللؤلؤة" في الدوحة قرعة البطولة بحضور ممثلين عن المنتخبات المشاركة، حيث ستقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة ليتوج باللقب الفريق الأكثر حصولاً على النقاط.

وفي إطار أخر، أكد طارق أحمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عقب اجتماع اللجنة الذي عقد أمس، أن قرار الاستعانة بتقنية حكام الفيديو المساعد VAR سيوفر مبدأ العدالة بين جميع الفرق المتنافسة في خليجي 24 بعد قرار اعتماد التقنية في البطولة الخليجية للمرة الأولى.

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وأكد طارق أنه ستتم الاستفادة من الإمكانيات القطرية كون التقنية مطبقة رسمياً في المسابقات المحلية هنا منذ فترة ليست بالقصيرة.