قطر والعراق: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحاث ومجريات مباراة منتخب قطر ضد منتخب العراق في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"

قطر 0 × 0 العراق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ مرتدة سريعة للمنتخب القطري وانطلاقة من أكرم عفيف ثم مررها إلى عبدالكريم حسن داخل يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي

13’ ياربااااااااااه،،،، أخطر هجمات المنتخب العراقي، بعد تمريرة خاطئة من أكرم عفيف يستخلصها محمد علي ويسددها تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة تصطدم فى قدم بوعلام وتمر على حافة القائم الايمن بقليل

12’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من يوسف عبدالرزاق على عدنان الكاظم

11’ محاولة التوغل من عبدالكريم حسن من الجهة اليسري لكن ابعدها من أمامه مصطفي محمد بنجاح

10’ تمريرة ثنائية بين المعز علي وحسن الهيدون تنتهي بتسديدة من داخل المنطقة عن طريق الهيدوس لكن أمسكها الحارس بثبات

9’ خطأ من خارج المنطقة لصالح المنتخب القطري بعد تدخل قوي على أكرم عفيف

8’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه عبدالكريم حسن داخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية لكنها بدون متابعة

7’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب القطري

6’ تمريرة خطيرة فى إتجاه أكرم عفيف داخل المنطقة لكن تدخل معه مصطفي محمد وابعد الكر فى اللحظات الأخيرة

5’ انطلاقة من المعز علي من خارج المنطقة ثم يمررها إلى بوعلام الذي مررها له من جديد ليسددها المعز علي من داخل المنطقة تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر

4’ تنفيذ الركنية بعرضية من بوعلام خوخي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

3’ انطلاقة من المعز علي من الجهة اليسري لكن تدخل معه المدافع أحمد أبراهيم وابعدها إلى ركنية

2’ تسديدة قوية من يسار المنطقة عن طريق أكرم عفيف لكن أمسكها الحارس بثبات

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

تقام المباراة على أرضية استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية "الدوحة"

شاهد مراسم حفل افتتاح كأس الخليج العربي

البدلاء / علاء عبد الزهرة / محمد حميد / سعد ناطق / أمجد عطوان / صفاء هادي / ضرغام إسماعيل / فهد طالب / علاء عباس / علاء علي مهاوي / علي فائز عطية

منتخب العراق: يبدأ المدرب سريتشكو كانانيتش بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من جلال حسن / مصطفيي محمد / ميثم جبار / أحمد إبراهيم / علي عدنان / شريف عبدالكاظم / محمد رضا / حسن حمود / ابراهيم بايش / مهند علي كاظم / محمد قاسم

البدلاء / أحمد فتحي منسي / محمد مونتاري / سالم الهاجري / محمد صلاح النيل / مصعب خضر محمد / المهدي علي مختار / عبدالعزيز حاتم / فهد علي شنين / محمد البكري / إسماعيل محمد / عبدالله عبدالسلام

منتخب قطر: يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من سعد عبدالله الشيب / بيدرو ميجيل / طارق سلمان / بسام الراوي / عبدالكريم حسن / كريم بوضيف / بوعلام خوخي / يوسف عبدالرزاق يوسف / حسن الهيدوس / أكرم عفيف / المعز علي زين العابدين

تشكيل الفريقين:

على الجانب الآخر كما أشرنا أن منتخب العراق يملك ثلاث ألقاب من كأس الخليج، والتي حققها أعوام (1979-1984-1988)، آي أكثر من 30 عاماً غاب لقب الطولة عن أسود الرافدين الذي يُقدم أداءً مذهلاً في تصفيات كأس العالم، حيث يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة مُتقدماً على كلٌا من منتخب البحرين، إيران، هونج كونج وكمبوديا.

ويملك أيضاً منتخب قطر رقماً جيداً في بطولة كأس الخليج العربي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث بطولات متساوياً مع المنتخب السعودي والعراقي، بينما يبتعد المنتخب الكويتي صاحب الـ10 ألقاب خارج نطاق المُنافسة.

يدخل المنتخب القطري البطولة وهو بطلاً لكأس آسيا الماضية بعدما انتصر على المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف، لينطلق في رحلة جديدة من نوعها للمُشاركة في كوبا أميركا بالبرازيل، ومنها إلى تصفيات كأس العالم والتي يُقدم فيها أداءً رائعاً حتى الأن، ويتصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ضد العراق في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./