رحلة أحلام لرفيقات نجوم إنجلترا في قطر .. ولكن ممنوع زيارة اللاعبين!

فرمان يحرم اللاعبين من العائلة في كأس العالم

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن قيام زوجات وصديقات لاعبي منتخب إنجلترا بحجز باخرة سياحية كاملة من أجل الإقامة بها في قطر لمساندة نجوم الأسود الثلاثة أثناء المونديال.

الباخرة MSC World Europa Maiden قامت بعبور قناة السويس بالفعل لتبدأ رحلتها المتعلقة بالمونديال بحسب "The Sun"، وستكون مقر إقامة عائلات نجوم إنجلترا، ولكن لن يسمح للاعبين بالتواجد على متنها.

وكشف التقرير أن جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، منع لاعبيه من زيارة عائلاتهم على متن الباخرة الفاخرة خوفاً من عدوى فيروس كورونا بصفوف الفريق الذي سيقيم في فندق بالوكرة داخل قطر، بينما سترسو الباخرة على سواحل البلاد.

وتحتوي الباخرة ذات التكلفة البالغة بليون و205 ألف جنيه استرليني على 14 حمام سباحة و13 مطعماً فاخراً، ويمكنها استضافة 6762 نزيلاً، أبرزهم عائلات الأسود الثلاثة أثناء كأس العالم.

يذكر أن إنجلترا ستلعب بالمجموعة الثانية للبطولة مع إيران، الولايات المتحدة وويلز، وتفتتح مبارياتها في ثاني أيام المنافسات ضد الفريق الفارسي.