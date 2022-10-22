قطار لا يتوقف.. ريال مدريد يعزز صدارته بالانتصار على إشبيلية

قمة نارية بالدوري الإسباني

استطاع نادي ريال مدريد تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني.

الملكي بدأ اللقاء بشراسة حيث حاول تطبيق الضغط العالي على دفاع إشبيلية وبالفعل نجح في استخلاص الكرة أكثر من مرة وتهديد مرمى الضيوف.

وجاء الهدف الأول للملكي في الدقيقة الخامسة من ضغط فينيسيوس جونيور على الظهير الأيمن للضيوف واستخلاص الكرة، حيث مر البرازيلي من الجانب الأيسر ومرر كرة رائعة لزميله لوكا مودريتش الذي وضع الكرة في الشباك بسهولة.

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وتعادل إشبيلية في الشوط الثاني في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيمن جونزالو مونتيل لإريك لاميلا الذي وضع الكرة في الشباك بصعوبة من أمام الحارس تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 79 يضيف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للملكي، بعد تمريرة رائعة من زميله فينيسيوس جونيور الذي وضعه أمام الشباك الخالية مثلما فعل مع مودريتش.

وأنهى ريال اللقاء في الدقيقة 81 بعد تسديدة صاروخية من فالفيردي جاءت على يمين الحارس، وبالتالي ضمن فريق العاصمة نقاط اللقاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الملكي للنقطة 31 في المركز الأول، فيما يتجمد رصيد إشبيلية عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14.