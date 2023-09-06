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قضي الأمر .. ليفربول يتخذ قراره النهائي بشأن عرض الاتحاد الملياري بشأن صلاح

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2022-23Getty
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هل ينجح الاتحاد في الأمتار الأخيرة لحسم التعاقد مع صلاح؟

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اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي من العرض الضخم الذي تقدم به نادي الاتحاد خلال الساعات الأخيرة، لضم النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويرغب نادي الاتحاد في تدعيم صفوفه بمحمد صلاح، وذلك لتدعيم مركز الجناح الأيمن، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة ديسمبر المقبل.

وأشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إلى أن ليفربول رفض عرض الاتحاد الذي وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني (حوالي مليار ريال سعودي)، للاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح.

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ويتواجد حاليًا وفد من صندوق الاستثمارات السعودي مكون من 10 أفراد، يحاولون إقناع مسؤولي ليفربول بالاستغناء عن محمد صلاح، وسط بعض الأنباء التي تؤكد على المحاولات ستستمر حتى اللحظات الأخيرة.

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نادي الاتحاد يسابق الزمن حاليًا لحسم التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب ريال بيتيس الإسباني، ومحمد صلاح، لتدعيم صفوفه.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 103038كريم بنزيما
  • 11056خاليدو كوليبالي
  • 19949روبرتو فيرمينو
  • 9214نجولو كانتي
  • 25214مارسيلو بروزوفيتش
  • 49746صفقة أخرى
218217 الأصوات

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