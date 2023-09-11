قضية نيجريرا تخيف المستثمرين في برشلونة .. طلب جديد من ممولي عملية تجديد كامب نو!

النادي الكتالوني في ورطة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ورطة جديدة وجد فيها نادي برشلونة نفسه بسبب قضية نيجريرا التي تسببت في الكثير من الجدل خلال الأشهر الأخيرة في كرة القدم العالمية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ديبيت"، والتي أكدت أن عدة مستثمرين من هؤلاء الممولين لتجديد ملعب كامب نو لديهم مخاوف عديدة بسبب تلك القضية.

وكانت قضية نيجريرا قد طفت على السطح بعد الكشف عن حصول النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية على أموال من برشلونة، تم تفسيرها لاحقًا على أنها كانت لتقديم تقارير تساعد على التعامل مع الحكام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن عدة مستثمرين من بينهم بنوك أمريكية من بينهم جولدن ساكس وجي بي مورجان قد طلبوا من برشلونة تقريرًا مفصلًا عن تلك القضية من أجل أن يحددوا المخاطر التي تواجه استثمارهم.

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن قبل عدة أسابيع عن تمويل مشروع تجديد ملعب كامب نو مقابل مليار ونصف يورو عن طريق عدة مستثمرين.