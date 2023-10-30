قضية علي البليهي .. قرار رسمي نهائي في معركة الأخدود ضد الهلال

انتهاء جدل قضية الأخدود ضد الهلال بشكل رسمي

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بعد صمت طويل.. حسم حسن بن مرزوق، المدير الرياضي لنادي الأخدود، مصير الاستئناف في قضية النجم الدولي السعودي علي البليهي، مدافع الهلال.

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الأخدود قدّم احتجاجًا ضد مشاركة البليهي مع الهلال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بحجة امتلاكه 4 كروت صفراء.

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت احتجاج الأخدود، لتتضارب الأنباء بشأن الاستئناف على القرار من عدمه.

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وفي هذا السياق.. أعلن ابن مرزوق في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، إغلاق ملف قضية البليهي نهائيًا؛ باتخاذ إدارة الأخدود، قرارًا بعدم الاستئناف.

واعترف المدير الرياضي، بأن ناديه كان لديه نية كبيرة للاستئناف، قبل أن تصل حيثيات قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وكشف حسن بن مرزوق، عن أن الأخدود تأكد من هذه الحيثيات، أن الموقع الرسمي للرابطة السعودية المحترفة، ارتكب خطأ في معلومة امتلاك البليهي "4 بطاقات صفراء"، في الوقت الذي تحصل فيه مدافع الهلال، على 3 إنذارات فقط.

وبالتالي.. تأكدت صحة مشاركة علي البليهي مع الهلال، وتثبيت خسارة الأخدود، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بتاريخ 7 أكتوبر 2023.

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