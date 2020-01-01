قضية بريجوفيتش تمنح الاتحاد فرصة ذهبية للتخلص منه

القضية ستحرم بريجوفيتش من مبلغ 18 مليون يورو.

قررت السلطات الصربية، إطلاق سراح ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق نادي الاتحاد السعودي، بعد اعتقاله مساء أمس السبت، بسبب خرقه حظر التجوال في بلاده رفقة أصدقائه، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وغادر اللاعب وأصدقاؤه مركز الشرطة بعد دفع غرامة مالية، لكنه وُضع تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر، إذ ستستمر التحقيقات معه خلال الفترة القادمة.

وأشارت تقارير صحفية صربية، إلى أن بريجوفيتش أصبح الآن مهددًا بإنهاء عقده مع ناديه اتحاد جدة، دون الحصول على باقي مستحقاته، بسبب اعتقاله في السجن، وتواجده في الإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر.

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وبذلك سيُحرم بريجوفيتش من باقي عقده مع الاتحاد، والمقدر بـ18 مليون يورو، لأنها ستكون فرصة جيدة لفسخ العقد من جانب النادي السعودي، بحجة سوء سلوك اللاعب.

إطلاق سراح مهاجم الاتحاد ووضعه تحت الإقامة الجبرية

وكان بريجوفيتش قد انتقل إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019، قادمًا من صفوف باوك اليوناني، بعقد يمتد إلى 2023، حيث يحصل سنويًا على راتب يقدر بـ 5.5 مليون يورو.

وتمت إعارة بريجوفيتش إلى فريق سيول الكوري الجنوبي خلال شهر فبراير الماضي، على أن يعود للفريق السعودي بنهاية الموسم الحالي.