قضية الهلال والأخدود تشتعل واتهامات بالتحريض .. وليد الفراج يسقط ضحية

ماذا فعل وليد الفراج في قضية الأخدود ضد الهلال وعلي البليهي؟

SHAHID

شد وجذب يجتاح الوسط الرياضي السعودي بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لاحتجاج نادي الأخدود على الهلال ومدافعه علي البليهي، وهذه المرة الإعلامي الرياضي وليد الفراج ضحية هذه الحالة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأخدود خسر قضيته ضد مدافع الزعيم مؤخرًا، إذ تقدم باحتجاج عقب مشاركته أمامه خلال الجولة التاسعة من دوري روشن، بداعي تراكم البطاقات وعدم قانونية مشاركته، لكن لجنة الانضباط والأخلاق رفضت الاحتجاج، وحاليًا يستعد الأخدود للتصعيد بالاستئناف.

المشكلة في هذه القضية أن اللجنة لم تشير إلى أن قرارها جاء بعد الاطلاع على تقرير حكم مواجهة الهلال والفيحاء، والتي يزعم الأخدود أن البليهي تلقى الكارت الأصفر الرابع بها بعد ثلاث مباريات سبقتها، إنما اكتفت اللجنة بتأكيد حصوله على أربعة إنذارات فقط.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أمام هذه الحالة، طالب البعض بتدخل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وحل لجنة الانضباط، وهناك من شكك بالوزير نفسه، ليخرج الفراج متهمًا هذه الفئة إما بالتحريض أو بمحدودية الثقافة..

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "من يطالب وزير الرياضة بالتدخل في قرارات لجان عقابية أو انضباطية في اتحاد كرة القدم فهذا يعيش في عالم موازي .. إذا كان يعلم فهو محرض وإذا كان لا يعلم فهو محدود الثقافة والوعي بآلية عمل الاتحادات الرياضية.

لكن جاءه الرد من قبل الإعلامي صالح الطريقي الذي رد الاتهامات عليه، فعلق: "الوزير هو أيضًا رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، واللجنة لها سلطة، فكل الاتحادات تحت مظلتها، ما لا تعرفه أن كل اتحاد لعبة له مقعد بالجمعية العمومية بالإضافة إلى مقعد لمركز التحكيم، هل عرفت الآن من محدود الثقافة والوعي بآلية عمل الاتحادات؟".

يذكر أن لقاء الهلال والأخدود كان قد انتهى بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما يحل خصمه في المركز الـ14 برصيد سبع نقاط.

SHAHID