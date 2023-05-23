قضية النصر وكنو .. موعد الإعلان عن القرار الذي ينتظره الملايين و"الاتحاد يترقب"

الكشف عن موعد القرار الذي ينتظره الملايين

يترقب الشارع السعودي، قرار مركز التحكيم الرياضي، في استئناف نادي النصر، بقضية مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع نادي الهلال، خلال ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2022-2023.

النصر طلب من مركز التحكيم، الحصول على نقاط الديربي "كاملة"؛ بحجة أن كنو شارك مع الهلال بشكل مخالف للوائح والقوانين، لعدم انتهاء عقوبة إيقافه "4 أشهر" وقتها.

وقبل الإعلان الرسمي، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن توقعاته بشأن القرار المرتقب من "التحكيم"، في الاستئناف الذي قد يحوّل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين من الاتحاد إلى النصر.

وأشار الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إلى أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، في طريقه لحجز القضية ورفض استئناف العالمي؛ وتثبيت نتيجة الديربي؛ قائلًا: "هذه توقعاتي".

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن القرار المرتقب، قد يتم إصدارة اليوم الأربعاء، أو غدًا الخميس؛ وذلك قبل الجولتين الحاسمتين في مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".