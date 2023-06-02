الجميع ينتظر ما سيُعلن عنه مركز التحكيم الرياضي السعودي بشكل رسمي

يترقب الملايين من جماهير الاتحاد، حسم واحدة من أخطر القضايا، التي قد تتسبب في حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

هذه القضية؛ تتمثل في المطالبات المقدمة من نادي الشباب إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ بحرمان الاتحاد من التعاقدات "فترتين" وإيقاف المدافع أحمد شراحيلي "4 أشهر"؛ بسبب التفاوض بينهما، خلال الفترة المحمية من عقد اللاعب، مع قلعة الليوث.

وفي هذا السياق.. طمأن الإعلامي الرياضي عوض الغامدي، جماهير العميد الاتحادي؛ بعدم إمكانية توقيع أي عقوبة على النادي أو شراحيلي؛ بسبب شكوى الشباب.

وقال الغامدي في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "مركز التحكيم سيصرف النظر، عن الدعوى المقدمة من نادي الشباب؛ بشأن قضية شراحيلي".

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن مسؤولي الشباب، لم يتمكنوا من إثبات أي إدعاءات قدّمت ضد العميد الاتحادي في القضية، بما فيها الحوالات البنكية إلى اللاعب.

جدير بالذكر أن الاتحاد يستعد لدخول الميركاتو الصيفي بقوة؛ حيث ارتبط اسمه بكثير من النجوم العالميين؛ أبرزهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد الإسباني.