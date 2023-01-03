قصر مهيب في المحمدية.. أين يعيش رونالدو في السعودية؟

أين يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية بعد انتقاله رسميًا لنادي النصر؟ وما هي مواصفات القصر الذي يسكن فيه؟.

تنتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو مستويات مختلفة من الرفاهية في المملكة العربية السعودية من خلال القصر المتوقع أن يقيم فيه، والذي يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو.

ومن المتوقع وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" أن يكون رونالدو قد أقدم بالفعل على خطوة شراء هذا القصر الواقع في العاصمة الرياض والذي لن يفصله عن ملاعب تدريبات نادي النصر، وبالتحديد ملعب إقامة مبارياته الشهير "مرسول بارك" مسافة كبيرة.

ستكون إقامة قيمة عالمية بحجم كريستيانو رونالدو في مدينة الرياض عامل جذب كبيرًا مرة أخرى للعاصمة التي تفتخر بموسم الرياض ذي الجاذبية الفنية والموسيقية والثقافية في العالم كله.

أين يعيش رونالدو في السعودية؟

القصر المتوقع أن يقيم فيه رونالدو، سيكون في أحد أهم الأحياء المرموقة في الرياض وهو حي المحمدية الذي يشتهر بمطاعمه الراقية.

Shahid

حي المحمدية قريب للغاية من ملعب مرسول بارك الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج سيتمكنون من الاستمتاع بشكل أسبوعي بمهارات "الدون".

يضم الملعب ومنطقته المحيطة عددًا كبيرًا من المجمعات السكنية الراقية التي تم بناؤها خصيصًا للمقيمين من شتى أنحاء العالم في المملكة، ويرجح أن يكون رونالدو قد أقام في منزل داخل تلك المجمعات الراقية بساعاته الأولى في المملكة قبل حسم مصير مكان إقامته.

القصر الذي يتوقع أن يقيم فيه رونالدو يقع في حي المحمدية، ويتكون من 8 غرف نوم، بقيمة 55 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 14 مليون يورو.

القصر مجهز بحمام سباحة أولمبي، ومساحات استجمام شمسي ممتازة وبهو استقبال به نافورة شديدة الروعة، ملحق به 3 فيلات إضافية في الجزء الأرضي منه.

3 أميال فقط تفصل هذا القصر عن "مرسول بارك" كما يشتمل على أماكن لإقامة السائقين والطاقم الخدمي.

هذا القصر إلى جانب 8 عقارات أخرى من المرجح أن يكون وجهة إقامة رونالدو لعامين ونصف على أقل تقدير داخل المملكة العربية السعودية، لكنه الأكثر ترجيحًا.

كما يدرس رونالدو الإقامة في قصر آخر بحي النخيل، المنطقة المشهورة بمدارسها الدولية وهو يضع أبناءه محل الاعتبار بكل تأكيد، ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة خيار "الدون" النهائي.

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Shahid