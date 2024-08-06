"بسبب أمثالك من الأغنياء يموت الناس" .. نشطاء يلطخون قصر ميسي بالأحمر والأسود!

"قصر غير قانوني وثمنه يتجاوز 11 مليون يورو"

قامت مجموعة من نشطاء جمعيات حماية البيئة، بتلطيخ جدران قصر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في جزيرة إيبيزا، وتركت له رسالة خاصة.

ويمتلك ميسي قصرًا ضخمًا في جزيرة إيبيزا الإسبانية قيمته تتجاوز 11 مليون يورو، لكنه لا يقيم فيه حاليًا حيث يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي.

ولطخت مجموعة تحمل شعار "مستقبل النباتات" جدران القرصر باللونين الأحمر والأسود، في رسالة واضحة لميسي وغيره من الأغنياء، بأن امتلاكه لهذا القصر غير قانوني وأنه من الأغنياء الذين يتسببون بشكل مباشر في الإضرار بالمناخ.

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ووقف فردان من أعضاء المجموعة أمام جدران القصر، يرفعان لافتة تقول "ساعدوا الكوكب، وكلوا الأغنياء، والغوا الشرطة" في محاولة للتنديد بالسياسات الحكومية التي يعتقدون أنها تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ.

ونشرت المجمعة عبر حسابها بمنصة "X" (تويتر سابقًا) رسالة، قالت فيها: "لقد قمنا بتلوين قصر ميسي غير القانوني في إيبيزا. القصر عبارة عن بناء غير قانوني حصل عليه لاعب كرة القدم مقابل مبلغ باهظ قدره 11 مليون يورو".

وأضافت: "وبينما يحدث هذا، توفي في جزر البليار وحدها ما بين 2 إلى 4 أشخاص كنتيجة مباشرة لموجة الحر. ويتحمل 1% فقط من السكان الأغنياء نفس القدر من الانبعاثات الكربونية التي يتسبب بها الثلثان الأفقر. وهذا ممكن فقط بفضل دعم السلطات العامة".

وتابعت: "هذا نظام اقتصادي اجتماعي يهدد الحياة، وفي حين يلوم اليمين المتطرف المهاجرين على الأزمة ويمارس العنف الشديد ضدهم، فإن أولئك منا الذين يناضلون من أجل عالم أفضل يدركون بوضوح أن المشكلة تكمن في عدم المساواة الاجتماعية".

وختم البيان: "دعونا نعالج المشاكل من جذورها نحن بحاجة إلى تغيير جذري في النظام لمواجهة أزمة المناخ".