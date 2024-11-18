"أرادوا فسخ عقده في هذا التوقيت" .. قصة نيمار تشهد كواليس جديدة والهلال يخطط لصفقة شتوية

عقد نيمار ينتهي مع الهلال في صيف 2025..

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، عن مفاجأة تتعلق بمصير النجم البرازيلي نيمار جونيور، مع نادي الهلال، وذلك بعد الأنباء العالمية التي ربطته بالعودة إلى ناديه الأسبق سانتوس، خلال التفرة المُقبلة.

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وشهدت الساعات الماضية، نزاعًا متعدد الأطراف، حول مستقبل نيمار ومسألة عودته إلى سانتوس، وذلك بعدما نفى وكيل اللاعب رحيله عن الهلال قبل نهاية عقده في الصيف المُقبل، وكذلك محامي اللاعب، فيما أكد إعلامي برازيلي أن عودة نيمار إلى بلاده مسألة وقت.

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وأوضح الزلال، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن الهلال لم يتلق أي عرض رسمي لضم نيمار، سواءً للشركة الربحية أو المؤسسة غير الربحية، مضيفًا أن العرض إذا وصل إلى برنامج الاستقطاب، طبقًا لدوره في استقطاب النجوم العالميين (فئة A)، فإن الهلال لا يعلم عنه شيئًا".

وأضاف "الهلال كان يفكر في إنهاء عقد نيمار بالتراضي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي، بالاتفاق بين الشركتين الربحية وغير الربحية، والنادي يبحث عن لاعب مواليد في خط الوسط، خلال الفترة الشتوية".

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وشارك نيمار في 7 مباريات مع الهلال، منذ قدومه من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف 2023، بعقد لمدة موسمين، مقابل 90 مليون يورو، وذلك قبل أن يتعرض البرازيلي لإصابتين؛ الأولى قطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليغيب عن الملاعب لمدة تجاوزت السنة، والثانية تمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة الاستقلال الإيراني، في الرابع من نوفمبر الجاري، ببطولة دوري النخبة الآسيوية، ليتأكد غيابه لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.