"قصة منتهية" .. وكيل أشرف حكيمي يفجر مفاجأة بشأن مستقبله

وكيل حكيمي يتحدث بشكل واضح عن مستقبل النجم المغربي..

يبدو أن مستقبل النجم المغربي أشرف حكيمي سيظل مرتبطًا لفترة طويلة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أكد وكيل أعماله.

وخرجت خلال الفترة الماضية العديد من التقارير التي تتحدث عن إمكانية عودة حكيمي من جديد إلى إنتر الإيطالي، والذي شهد واحدًا من أفضل مواسم النجم المغربي في مسيرته.

وكشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال حكيمي، عن مستقبل نجم "أسود الأطلس" في تصريحات أدلى بها لقناة "TvPlay" الإيطالية.

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وقال كامانو: "أعتقد أن حكيمي جعل الكثير من الناس سعداء في إنتر، لكن أعتقد أنها قصة منتهية بالفعل".

وأضاف: "لا أعرف شيئًا عن المستقبل، باريس سان جيرمان يتحدث عن إمكانية الاستمرار لفترة طويلة".

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 من إنتر، بصفقة تجاوزت 60 مليون يورو، ويمتد عقده حتى صيف 2026، ويبدو أن استمرار نجم المغرب في "حديقة الأمراء" لأبعد من ذلك ممكن وفق تصريحات وكيله.