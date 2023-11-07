قصة "عمر" الحزينة .. النموذج الحرفي للنحس في فانتازي الدوري الإنجليزي!

تم تدميره بسبب توتنهام وتشيلسي

لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي لطالما حيرت مستخدميها، فهي مصدر لسعادة البعض وأحد أهم مصادر الإحباط للبعض الآخر بشكل أسبوعي.

الأمر هنا لا يتعلق بعدد منخفض من النقاط بصورة طبيعية، ولكن بالمستخدم الأسوأ حظًا على الإطلاق الذي خرج بنقطة واحدة فقط من الجولة الحادية عشر من البطولة.

الحساب الرسمي للعبة فانتازي التخيلية سأل متابعيه إذا كان أحدهم حصل على عدد نقاط مكون من رقم واحد في هذه الجولة، لتكون الصدمة الأكبر عن طريق المستخدم "عمر أكلي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عمر حصل على نقطتين من جوليان ألفاريز ومحمد صلاح، ونقطة من دان بيرن، أليكسيس ماك أليستر، جولييمو فيكاريو، وأما الأعضاء الآخرون وهم ألكساندر إيساك ولوكاس بايكا وجيسورون راك ساكي لم يلعبوا وبالتالي لم يجلبوا له أي نقاط.

وبلغ عدد النقاط الفعلية لديه إلى 9 نقاط، ولكن من سوء حظه أن فريقه كان يضم كريستيان روميرو وديستني أودوجي، والثنائي تم طرده في ديربي توتنهام وتشيلسي مما أدى إلى خصم أربع نقاط لكل منهما ليجمع عمر في النهاية نقطة واحدة فقط.

وفي عالم آخر ولو قام هذا الشخص بالاعتماد على جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي ككابتن لفريقه، كان سينجو من هذه الحادثة الغريبة، بل ربما كان سيصل إلى رصيد مقارب للمستخدم الأعلى نقاطًا بهذه الجولة بـ107 نقطة.