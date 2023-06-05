"قسمت راتبي على 20 وذلك السبب الحقيقي" .. رينارد يكشف كواليس رحيله عن السعودية

المدرب السابق لمنتخب السعودية يتحدث عن كواليس جديدة في قصة رحيله

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب سيدات فرنسا كواليس وأسرارًا جديدة حول رحيله عن تدريب المنتخب السعودي في مارس الماضي رغم تجديد عقده قبلها بفترة بسيطة حتى عام 2027.

المدرب الفرنسي أوضح خلال حواره مع قناة "كانال بلوس" أنه قام بتضحية مالية كبيرة جدًا بتخليه عن تدريب الأخضر والعودة للعمل في الوطن، إذ قال "لقد قسمت راتبي على 20، كان لدي عقدًا حتى عام 2027، لكن الدنيا ليست مالًا فقط".

أضاف حول السبب الحقيقي خلف قراره "المنافسات الكبيرة هي التي جعلتني أتخذ هذا القرار، لقد أتيحت لي فرصة خوض غمار كأس أمم إفريقيا 7 مرات، فزت مرتين باللقب، والتواجد في كأس العالم مرتين، وهذا شيء استثنائي. كان علي البحث عن المشاعر التي لا أجدها في مكان آخر، لقد بدأت أتقدم في العُمر ويجب عدم إضاعة الوقت".

وأتم صاحب الـ54 عامًا حديثه قائلًا عن واحدة من أصعب لحظاته "إبلاغ ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي بذلك القرار كان صعبًا جدًا، لأنه كان رجلًا استثنائيًا معي طوال 3 سنوات و8 أشهر، من الصعب جدًا قول هذا لشخص فعل كل شيء لأجلك ولم يُقصر أبدًا لمدة 4 سنوات. أحيانًا نُشكر على عمل ما، لكني هنا كنت من يتقدم بالشكر".

يُشار إلى أن منتخب فرنسا للسيدات سيُشارك خلال العامين القادمين في كأس العالم للسيدات 2023 وأولمبياد باريس 2024، فيما كان سيخوض غمار كأس آسيا 2023 و2027 وكأس العالم 2026 حال التأهل للنهائيات لو واصل رحلته مع الأخضر.