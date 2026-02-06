قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .. مواجهة صعبة تنتظر برشلونة

أُجريت مساء الجمعة قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026 الحالي، والتي أسفرت عن مواجهة ستجمع برشلونة مع أتلتيكو مدريد، وديربي باسكي بين أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد.

وكان برشلونة قد بلغ نصف النهائي عقب تغلبه على قاهر ريال مدريد ألباسيتي 2-1، بينما حجز أتلتيكو مدريد مقعده عقب اكتساح ريال بيتيس بنتيجة 0-5 مساء الخميس.

أما فيما يخص تأهل الثنائي الباسكي، فضمن أتلتيك بيلباو مقعده عقب عبور فالنسيا بنتيجة 1-2، ووصل جاره وغريمه الأزلي ريال سوسييداد عقب التفوق على ديبورتيفو ألافيس 2-3.

ويُلعب نصف النهائي فقط في كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، عكس الأدوار الفائتة، وتلعب مباراتا الذهاب في الأسبوع القادم، 10 و11 فبراير بالتحديد، على ملعبي أتلتيكو مدريد وبيلباو، والعودة الشهر القادم في يومي 4 و5 مارس.

ويضمن الفريقان الذان سيعبران للنهائي التواجد في النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسبانية، والتي تُلعب بنظام خروج المغلوب بمشاركة بطل الكأس ووصيفه، بالإضافة إلى بطل الدوري الإسباني ووصيفه.