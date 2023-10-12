قرعة كأس أمم إفريقيا .. "متوازنة" لزملاء رياض محرز في الجزائر وصعبة للسنغال وساديو ماني

نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

أُجريت مساء اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها ساحل العاج، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير القادم.

ويُشارك 24 منتخبًا، في بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021؛ حيث تم توزيعهم على 6 مجموعات، بواقع 4 فرق في كلٍ واحدة.

وهذه هي المرة الثانية، التي تستضيف فيها ساحل العاج، العُرس الإفريقي الكبير؛ بعد نسخة عام 1984؛ حيث ودع المنتخب الوطني وقتها المسابقة، من دور المجموعات.

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ومن المقرر مشاركة العديد من محترفي دوري روشن السعودي للمحترفين، مع منتخبات بلادهم، في النسخة القادمة؛ وعلى رأسهم الساحر الجزائري رياض محرز "الأهلي"، والسنغالي ساديو ماني "النصر".

وفيما يلي.. قرعة كأس أمم إفريقيا "ساحل العم 2023"

* المجموعة الأولى: ساحل العاج - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

* المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

* المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

* المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

* المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

* المجموعة السادسة: المغرب - جمهورية الكونجو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال؛ هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ حيث فاز في النهائي على مصر (4-2) بضربات الجزاء؛ بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.