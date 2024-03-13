قرعة كأس الملك | كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد .. ومواجهة سهلة للنصر في نصف النهائي

نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين..

أُجرِيت مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

أندية الهلال والنصر والاتحاد والخليج، تأهلت إلى دور النصف النهائي بشكل رسمي؛ حيث سيتصارعون على حصد لقب أغلى البطولات.

الهلال كان قد تجاوز نادي التعاون في ربع النهائي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الوقت الذي تخطى فيه النصر، غريمه الشباب، بخماسية مقابل اثنين.

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ومن ناحيته.. فاز الاتحاد (4-0) على الفيصلي في دور ربع النهائي، بينما انتصر الخليج بصعوبة، بهدفين مقابل واحد على أبها؛ ليكون مفاجأة البطولة، في نسختها الحالية.

وفيما يلي.. قرعة دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

* نصف النهائي الأول: الاتحاد - الهلال

* نصف النهائي الثاني: النصر - الخليج

وتقام مباراة الاتحاد والهلال، على أرض العميد في مدينة جدة، بينما يلعب النصر أمام الخليج، في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدًا بملعب "الأول بارك".

ولعب الاتحاد والهلال، 5 مرات في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ مرة في البطولة العربية، ومرتين في دوري روشن السعودي، ومثلهما في أبطال آسيا، جميعها انتهت بفوز الزعيم.

جدير بالذكر أن الهلال يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث فاز في المباراة النهائية على الوحدة (7-6) بضربات الجزاء.