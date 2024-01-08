قرعة كأس الملك| ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو وبرشلونة مهدد بالكهرباء!

قرعة نارية لريال مدريد وسهلة لبرشلونة في دور الـ 16 من كأس الملك...

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس الملك موسم 2023-2024، عن مواجهة سهلة لبرشلونة وصعبة لريال مدريد، عندما يلعب مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية.

وبحسب القرعة سيلعب برشلونة مع فريق أونيونيستا سلامنكا، الذي أقصى فياريال من دور الـ 32 بركلات الترجيح، في مباراة مثيرة انقطعت فيها الكهرباء من ملعب سلامنكا.

وسيلعب تينيرينفي مع ريال مايوركا، وأوساسونا مع ريال سوسييداد، بينما سيلعب فالنسيا مع سيلتا فيجو، وأتلتيك بيلباو مع ألافيس، وجيرونا مع رايو فاييكانو.

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ومن المنتظر أن تقام مباريات دور الـ 16، أحد أيام 16 أو 17 او 18 يناير الحالي، وستليها مباريات ربع النهائي يوم 24 من الشهر ذاته.

وسيكون ذهاب نصف النهائي يوم 7 فبراير، على أن تكون العودة يوم 28 من الشهر ذاته، والنهائي المرتقب يوم 6 أبريل.