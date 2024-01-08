قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي| بيب جوارديولا يسقط أمام عقدته وتشيلسي في مواجهة صعبة

قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي...

أسفرت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن وقوع مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، أمام توتنهام، بينما سيعاني تشيلسي أمام أستون فيلا، في مباراة من العيار الثقيل.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، ستكون صعبة بالنسبة للمدرب بيب جوارديولا، الذي فشل في تحقيق الفوز على سبيرز في المباريات الأخيرة، بالإضافة إلى قوة الفريق اللندني، الذي يستهدف تحقيق اللقب الأول تحت قيادة المدرب انجي بوستيكوجلو.

وجاءت القرعة سهلة بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي سيلعب أمام الفائز من نيوبورت كونتي وإيستليج، وكذلك ليفربول الذي سيواجه الفائز من مواجهة نوريتش سيتي وبريستول.

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وسيعاني تشيلسي أمام أستون فيلا، في مباراة صعبة بالنسبة للبلوز الذي يمر بفترة صعبة هذا الموسم، على عكس أستون فيلا الذي ينافس على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما سيلعب شيفيلد يونايتد ضد برايتون، وكذلك فولهام أمام نيوكاسل، بينما سيلعب بورنموث وسوانزي سيتي، وواتفورد مع ساوثامبتون.

جدير بالذكر أن مباريات دور الـ 32 من البطولة، ستقام يوم السبت 27 يناير الجاري.