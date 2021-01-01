قرعة كأس العالم للأندية .. الأهلي يفتتح مشواره بصدام عربي أمام الدحيل

بايرن ميونخ في طريق الثنائي العربي للنهائي

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، قرعة كأس العالم للأندية ، بمدينة زيوريخ السويسرية، استعدادًا للمنافسات التي تنطلق في الرابع من فبراير المقبل.

تأهل للمونديال الأهلي المصري ؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، بايرن ميونخ الألماني ؛ بطل دوري أبطال أوروبا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي؛ بطل دوري أبطال آسيا، الدحيل ؛ بطل الدوري القطري وصاحب الأرض، تيجريس أونال المكسيكي؛ بطل كونكاكاف، وفي انتظار تحديد بطل كوبا ليبرتادوريس في نهاية يناير الجاري، إذ سيجمع النهائي بين سانتوس وبالميراس البرازيليين.

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وبحسب نظام المونديال يتأهل بطلي أوروبا وكوبا ليبرتادوريس مباشرةً إلى دور نصف النهائي، وتُجرى قرعة ربع النهائي بين الأربعة فرق الأخرى.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

في ربع النهائي:

الدحيل × الأهلي

تيجريس × أولسان هيونداي

في نصف النهائي:

الفائز من نيجريس وأولسان هيونداي × الفائز بكوبا ليبرتادوريس

الفائز من الأهلي والدحيل × بايرن ميونخ

وكان الدحيل قد تأهل لربع النهائي مباشرةً بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من البطولة، على إثر تبعات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن البطولة كان من المقرر أن تنطلق في الأول من فبراير المقبل، لكن تم تأجيلها إلى الرابع من الشهر نفسه بعد انسحاب أوكلاند سيتي، على أن تنتهي في يوم 11 من الشهر ذاته.