قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.. ديربي ناري بين قطبي مدريد

مواجهات قوية في دور الـ 8

أجريت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023 بعد أن انتهت مباريات الدور ثمن النهائي أمس بتأهل القطبين البارزين برشلونة وريال مدريد إلى دور الـ 8.

وتأهل بذلك إلى ربع النهائي كل من إشبيلية وريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو وأوساسونا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد إلى جانب كل من برشلونة وريال مدريد.

ديربي مدريد سيكون أقوى مباريات ربع النهائي بكل تأكيد، حيث وضعت القرعة كلًا من ريال مدريد وأتلتيكو في مواجهة نارية.

بينما وقع برشلونة في مواجهة صعبة ضد ريال سوسييداد الذي مثل عقدة طيلة سنوات عديدة للفريق الكتالوني قبل أن يفكها في السنوات الأخيرة.

وأسفرت القرعة عن 4 مواجهات قوية أطرافها كالتالي:-