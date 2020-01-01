قبل القرعة.. مواجهات قوية محتملة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

الفائز بالنسخة الحالية لدوري الأبطال سيتأهل إلى كأس العالم للأندية

تعيش جماهير الكرة الإفريقية ساعات مثيرة قبل موعد قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأيضًا بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة خلال الموسم الحالي 2019\2020.

الدور الأول في البطولة بدأ في 13 سبتمبر 2019 على أن يستمر حتى 29 من نفس الشهر، وستتمكن الأندية الفائزة من التأهل مباشرةً إلى دور المجموعات، سيقام دور ربع النهائي من 3 إلى 12 أبريل من عام 2020، ودور نصف النهائي من 24 أبريل إلى 3 مايو 2020، ولم تتأكد بعد مواعيد المباراة النهائية.

النسخة الحالية من دوري الأبطال شهدت تواجد 62 فريقاً، حتى وصلنا إلى ثمانية فريق حتى الآن وأصبحت البطولة قريبة من خط النهاية.

المزيد من الفرق

الفائز بالنسخة الحالية لدوري الأبطال سيتأهل إلى كأس العالم للأندية 2020 الذي سيضم أبطال القارات الأخرى وسيقام في قطر، كما تكون له فرصة في الفوز ببطولة أخرى، حيث أنه سيواجه الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها.

الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وحصل عليها على حساب الوداد المغربي ولكن بعد الكثير من إثارة الجدل بعد أن تم اكتشاف عطل تقنية VAR في مباراة الإياب بتونس، مما شجع لاعبو الوداد على الانسحاب قبل أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية وتقرر لجنة الانضباط في الكاف مؤخراً أن الترجي هو البطل.

هل يلتقي الأهلي والزمالك في النسخة الحالية بدوري أبطال إفريقيا؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا :

- شهدت منافسات المجموعة الأولى تأهل كل من فريقي مازيمبي الكونجولي كأول للمجموعة برصيد 14 نقطة، والزمالك المصري كثاني برصيد 9 نقاط.

- المجموعة الثانية فقد تأهل كل من النجم الساحلي التونسي كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، والأهلي المصري كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة.

- المجموعة الثالثة، فقد تأهل كل من فريقي صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 14 نقطة، والوداد المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

- المجموعة الرابعة والتي تأهل عنها كل من الترجي صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقاط.

الإثارة الكبيرة المنتظرة في قرعة النسخة الحالية تأتي بسبب قيمة الفرق الكبيرة المتأهلة لهذا الدور، ويكفي الأندية التي تم سردها.

كما إنه لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، جميع الفرق في دور الربع النهائي سبق لهم أن حصدوا لقب البطولة من قبل.

وبالتالي فأن كل هذه المقدمات تؤكد إننا على موعد مع مواجهات نارية مثيرة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

طريق مسدود - حظوظ الزمالك في ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا

جول يستعرض لكم فيما يلي أبرز المواجهات المثيرة المتوقعة في ربع نهائي البطولة القارية ..

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تنص لوائح البطولة القارية على مواجهة الفرق أصحاب المراكز الأولى للفرق أصحاب مراكز الوصافة وذلك في دور المجموعات.

- أوائل دوري المجموعات : مازيمبي الكونجولي – النجم الساحلي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي.

- أصحاب الوصافة في دور المجموعات : الوداد المغربي – الأهلي المصري – الزمالك المصري – الرجاء المغربي.

منافسو الأهلي المتوقعين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

لن يواجه الأهلي الفريق الذي تصدر مجموعته وهو النجم الساحلي، ومن المنتظر أن يواجه أحد أصحاب الصدارة أندية، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونجولي، الترجي التونسي.

وبالتأكيد أي مواجهة من المواجهات السابقة ستكون مثيرة خاصة وأن النادي الأهلي يمتلك تاريخًا كبيرًا في مواجهات هذا الثلاثي ودائمًا ما تكون مبارياتهم في قمة الإثارة.

منافسو الزمالك المتوقعين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

لن يواجه الزمالك الفريق الذي تصدر مجموعته وهو مازيمبي الكونجولي، ومن المنتظر أن يواجه أحد أصحاب الصدارة أندية، صن داونز الجنوب إفريقي، النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي، وبالتأكيد أي منافس لأحد أقطاب الكرة المصرية سيكون قويًا في ظل رغبة الجميع مواصلة المشوار نحو اللقب.

منافسو الرجاء المتوقعين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

لن يواجه الفريق المغربي منافسه الذي تصدر مجموعته وهو الترجي التونسي، ومن المنتظر أن يواجه أحد أصحاب الصدارة أندية، صن داونز الجنوب إفريقي، النجم الساحلي التونسي، مازيمبي الكونجولي، وبالتأكيد جميع المواجهات المحتملة السابقة ستكون مثيرة.