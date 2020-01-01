مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد بقرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا

تعرف على نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا التي أقيمت اليوم.

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 22 يناير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

القرعة أسفرت عن النتائج التالية:

رايو فايكانو ضد ريال بيتيس

ميرانديس ضد سيلتا فيجو

تينيرفي ضد بلد الوليد

جيرونا ضد فياريال

إلتشي ضد أتلتيك بلباو

ريال سرقسطة ضد ريال مايوركا

عن فالفيردي .. كبش فداء نحر هُوية برشلونة

إشبيلية ضد ليفانتي

ريال سوسيداد ضد إسبانيول

إيبيزا ضد برشلونة

لوجرونيس ضد فالنسيا

ليونيسا ضد أتلتيكو مدريد

يونيونستاس سالامنكا ضد ريال مدريد

إبرو ضد ليجانيس

باداجوز ضد إيبار

بادالونا ضد غرناطة

ريكرياتيفو دي هويفا ضد أوساسونا

وكانت الأدوار السابقة من البطولة قد شهدت تصفيات بين فرق الدرجات الأدنى مع مشاركات بسيطة من فرق الليجا فيها على مدار الأشهر المنصرمة.

ويحمل فريق فالنسيا لقب كأس ملك إسبانيا بعدما كان قد تفوق على برشلونة بثنائية مقابل هدف في لقاء شهر مايو الماضي بختام الموسم.

جدير بالذكر أن برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس ملك إسبانيا بواقع 30 لقبًا وياتي خلفه أتلتيك بلباو بـ 29.