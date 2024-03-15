الجميع ينتظر القرعة

كشفت تقارير إسبانية عن رغبة العملاقين ريال مدريد وبرشلونة في تفادي ناديين بالتحديد في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل برشلونة عقب عبوره نابولي بمجموع المباراتين 4-2، بينما يحضر ريال مدريد بعد تفوقه على لايبزيج بمجموع المباراتين 2-1.

وقالت "موندو" إن برشلونة يريد تفادي مواجهة مانشستر سيتي بسبب قوة الفريق المفرطة وكونه المرشح الأول للقب، بالإضافة لتفادي فكرة مواجهة أسطورة النادي الكتالوني بيب جوارديولا.

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وأوضح التقرير أن الشعور متبادل أيضاً في سيتي الذي يريد تجنب مواجهة برشلونة، دون توضيح للأسباب وراء ذلك الشعور.

وفي المقابل، قالت "ريليفو" إن إدارة ريال مدريد تريد تجنب باريس سان جيرمان حتى لا تضطر لخوض مواجهة تحت تأثير صفقة كيليان مبابي.

وتخشى إدارة الملكي بحسب التقرير من الزخم الإعلامي الذي سيصاحب اللقاءين، وأن مبابي سيسعى "لرقصته الأخيرة" مع بي إس جي على حساب ناديه المستقبلي، بالإضافة للعلاقة المتوترة مع إدارة باريس على إثر صفقة النجم الفرنسي بالذات.