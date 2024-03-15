قرعة دوري الأبطال | الكابوس يصعق آرسنال و"قمة الرعب" لريال مدريد وبرشلونة

قرعة مثيرة كما توقع الجميع

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أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم اليوم، الجمعة، عن نتيجة قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمشوار إلى نصف النهائي.

القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات الكروية في أوروبا، أجريت دون وجود أي قيود تخص مواجهة بين فريقين من نفس البلد أو أي موانع أخرى.

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وهو ما أسفر عن وجود عدة مواجهات نارية بين عمالقة القارة العجوز نستعرضها معًا كالتالي..

آرسنال - بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند

ريال مدريد - مانشستر سيتي

برشلونة - باريس سان جيرمان

وبالنسبة للطريق إلى نصف النهائي، يلعب الفائز من برشلونة وباريس مع المنتصر من بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد.

وعلى الجانب الآخر يواجه الفائز من بايرن وآرسنال الطرف المتأهل من قمة ريال وسيتي، في الطريق إلى نهائي ويمبلي 2024.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من دور الثمانية خلال يومي 9 و10 أبريل القادم، بينما تلعب مواجهات الإياب يومي 16 و17 من نفس الشهر.

وأما بالنسبة لنصف النهائي، ستقام مرحلة الذهاب في يومي 30 أبريل و1 مايو، والعودة في 7 و9 مايو، بينما تُلعب المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 1 يونيو.

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