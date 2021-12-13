قمة رونالدو وميسي تتصدر قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

أقيمت مراسم قرعة دور الستة عشر من منافسات موسم 2021-22 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن عدد من المباريات الاستثنائية.

وأجريت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

القرعة أسفرت عن مباراة نارية واحدة، تجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في تكرار المواجهات بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيما يلعب ريال مدريد ضد بنفيكا، وتشيلسي بطل المسابقة يلعب ضد ليل الفرنسي.

أما يوفنتوس الإيطالي فيلعب ضد سبورتينج لشبونة، ويلعب إنتر ضد أياكس.

ليفربول الإنجليزي يلعب مباراة في المتناول ضد سالزبورج، وفي قمة أخرى يواجه أتلتيكو مدريد فريق بايرن ميونخ، وأخيرًا يلعب فياريال ضد مانشستر سيتي.

ما هي الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا؟

تأهلت الأندية أصحاب المركزين الأول والثاني من منافسات دور المجموعات إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت أندية أياكس الهولندي، وبايرن ميونخ الألماني، وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وباريس سان جيرمان وليل من فرنسا، وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد من إنجلترا، ويوفنتوس وإنتر من إيطاليا، وبنفيكا وسبورتينج لشبونة من البرتغال، وسالزبورج النمساوي.

وتم تقسيم الأندية إلى تصنيفين، يضم التصنيف الأول أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية، ويضم الثاني أصحاب الوصافة.

ما هي قواعد قرعة دوري أبطال أوروبا؟

القاعدة الأولى في القرعة هي ألا يتواجه فريقان سبق وأن التقيا في دور المجموعات.

أما القاعدة الثانية هي عدم مواجهة أندية من نفس البلد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباريات الإياب على ملعب الأندية أصحاب المراكز الأولى في دور المجموعات.

متى يقام دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا؟

تقام جولة الذهاب من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا أيام 15-16 و22-23 فبراير 2022، فيما تقام جولة الإياب أيام 8-9 و15-16 مارس 2021.

ما هو التغيير الأبرز في النسخة الحالية من دوري الأبطال؟

أهم تغيير في الأدوار الإقصائية بداية من النسخة الحالية في دوري أبطال أوروبا هو إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض.

أي أنه في حالة التعادل بالأهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب مهما كان عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، يتم اللجوء مباشرة إلى الشوطين الإضافيين، ثم ركلات الترجيح إذا ما استمر التعادل.