هل يتقابل الهلال والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

بعد تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، تعرف على احتمالية تواجد ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دور 8 من البطولة الآسيوية

بعد انتهاء دور 16، حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

تأهلت 3 فرق عربية لدور 8 في دوري الأبطال، هي الهلال والنصر من السعودية، بجانب نادي الوحدة الإماراتي الذي تأهل على حساب مواطنه نادي الشارقة.

يأمل المتابع العربي بكل تأكيد أن يحصد اللقب هذا العام أحد الأندية العربية، أو على أقل تقدير وصول أحدهم للنهائي على حساب الفريق الرابع في الغرب بيرسبوليس الإيراني.

بالطبع سنشاهد مباراة عربية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لكن هل تكون هذه المباراة هي ديربي الرياض بين الهلال والنصر؟

موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021 ربع النهائي والقنوات الناقلة

ما هو نظام قرعة دوري أبطال آسيا 2021 ربع النهائي؟

بعد اكتمال الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، يتم تقسيمهم إلى قسمين، القسم الشرقي والقسم الغربي.

لا يمكن أن يواجه أي نادٍ من الشرق آخر من الغرب في أي دور قبل النهائي، لذا ستجرى القرعة للغرب والشرق منفصلتين.

لا توجد أي محددات أخرى لقرعة دوري أبطال آسيا 2021، وقد يتواجه فريقان من نفس الاتحاد الوطني في هذا الدور.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عن الغرب، الثلاثي العربي الهلال والنصر والوحدة الإماراتي بجانب برسبوليس الإيراني.

وعن الشرق تأهل الثنائي أولسان وناجويا، بالإضافة إلى جيونبوك وبوهانج ستيلرز.

الغرب الشرق برسبوليس أولسان الوحدة ناجويا الهلال بوهانج ستيلرز النصر جيونبوك

هل يواجه الهلال النصر في دوري أبطال آسيا 2021؟

بحسب نظام قرعة دوري أبطال آسيا 2021، لا توجد أي محددات تمنع أن يتقابل فريقين من نفس الاتحاد الوطني، وهذا يعني أننا قد نشاهد مباراة الهلال والنصر في ربع النهائي.

وفي حالة لم يقع الفريقان في طريق بعضهما البعض في دور8، يمكن أن يتقابلا في نصف النهائي بشرط أن يتأهل كل منهما على حساب منافسه.

متى قرعة دوري أبطال آسيا 2021 ربع النهائي؟

قرعة الدور ربع النهائي من @theAFCCL_ar



🗓️ الجمعة - 17 سبتمبر

🕙 10:00 صباحًا 🇸🇦



أمنياتنا بالتوفيق لممثلي الوطن. 🙏🏻 #الوطن_معكم 💚🤍 pic.twitter.com/LLVufAvLrX — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 14, 2021

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم الجمعة القادم 17 سبتمبر 2021 الموافق 21 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وستنطلق مجريات القرعة الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2021؟

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سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 على الهواء مباشرة.

ويمكنك أيضًا مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال آسيا عن طريق موقع جول.

ما هي مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

ستقام مباراتي الغرب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في نفس اليوم، وهو 16 أكتوبر 2021.

أما مباريات الشرق فموعدها هو اليوم التالي، أي 17 أكتوبر 2021.