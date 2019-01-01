قرعة دوري الأبطال - ديربي بين الأهلي والنجم الساحلي ومجموعة صعبة تنتظر الزمالك

مجموعة نارية لبطل نسخة 2019، الترجي التونسي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال، والتي أسفرت عن مواجهات عربية قوية.

القرعة ضمت 16 فريقًا مقسمون على أربع مجموعات، على أن يكون الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي، بينما في التصنيف الثاني الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي (لحين إعادة مواجهة الذهاب بينهما في 24 من الشهر الجاري)، النجم الساحلي التونسي، الرجاء المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

أما ضم التصنيف الثالث كل من اتحاد الجزائر، الهلال السوداني، زيسكو الزامبي وفيتا كلوب الكونغولي، وأخيرًا بالتصنيف الرابع شبيبة القبائل الجزائري، بيترو أتلتيكو الأنجولي، أول أغسطس الأنجولي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأسفرت القرعة عن ديربيات عربية قوية، فلت منها فقط الفارس الأبيض، وإن كان وقع في مجموعة صعبة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس - مازيمبي - الزمالك أو جينيراسيون - زيسكو.

المجموعة الثانية: النجم الساحلي - الهلال - بلاتينيوم - الأهلي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة - صن داونز - بترو أتلتيكو - الوداد

المجموعة الرابعة: الرجاء - شبيبة القبائل - فيتا كلوب - الترجي.