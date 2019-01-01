مواجهات قوية منتظرة في طريق الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا

أسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأدوار المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقيمت منذ قليل قرعة دور ربع نهائي حتى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأدوار المقبلة، وجاءت نتائج القرعة كما يلي :

الفائز من مواجهة (النصر السعودي - الوحدة الإماراتي(، سيواجه الفائز من (الدحيل القطري - السد القطري).

والفائز من مواجهة (الاتحاد السعودي – ذوب آهن الإيراني)، سيواجه الفائز من (الأهلي السعودي الهلال السعودي).

وتشهد مباريات دور الـ16 تشهد العديد من المواجهات القوية على النحو التالي :

قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا👇



⚫️الفائز من مواجهة (النصر السعودي 🆚 الوحدة الإماراتي)

▪️سيواجه الفائز من (الدحيل القطري 🆚 السد القطري)

⚫️الفائز من مواجهة (الاتحاد السعودي 🆚 زوباهان الإيراني)

▪️سيواجه الفائز من (الأهلي السعودي 🆚 الهلال السعودي)

(📸: @TheAFCCL ) pic.twitter.com/UVnpuzsW2r — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 2, 2019

المباراة الأولى: ذوب آهن أصفهان الإيراني أو النصر السعودي (متصدر المجموعة الأولى) × الاتحاد السعودي (وصيف المجموعة الثانية).

المباراة الثانية: الوحدة الإماراتي (متصدر المجموعة الثانية) × ذوب آهن أصفهان الإيراني أو النصر السعودي (وصيف المجموعة الأولى).

المباراة الثالثة: الهلال السعودي (متصدر المجموعة الثالثة) × الأهلي السعودي (وصيف المجموعة الرابعة).

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المباراة الرابعة: السد القطري (متصدر المجموعة الرابعة) × الدحيل القطري (وصيف المجموعة الثالثة).

يذكر أن مباريات الذهاب تقام على أرض الوصيف، بينما تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق متصدرة المجموعات.