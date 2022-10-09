قرعة تصفيات يورو 2024 | كابوس إيطالي جديد وفخ الروبوت ومارادونا للإسبان

قرعة قوية لتصفيات أمم أوروبا المقبلة

أُقيمت مساء الأحد قرعة تصفيات أمم أوروبا 2024 التي ستستضيفها ألمانيا بعد أقل من عامين من الآن، والتي أسفرت عن مجموعات قوية وصدامات بين الكبار سابقة لأوانها.

ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة للنهائيات، بالإضافة لألمانيا المستضيفة، مع وجود ثلاثة مقاعد إضافية تحسم عبر مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

كابوس إيطالي جديد؟

غابت إيطاليا عن آخر بطولتي كأس عالم، والسبب لم يكن صعوبة مجموعة التصفيات أو سوء الحظ بالقرعة كما قال روبرتو مانشيني عشية سحب قرعة الأحد، ولكن هذه المرة يجد حامل اللقب نفسه أمام مجموعة معقدة وحافلة بالذكريات.

وضعت المجموعة الثالثة إيطاليا في مواجهة إنجلترا، وصيفتها في أمم أوروبا الأخيرة، والتي قابلتها ذهاباً وإياباً أيضاً مؤخراً لحساب دوري الأمم.

وقد يكون لحسن الحظ أن أول فريقين يعبران مباشرة لأن المجموعة تضم أيضاً أوكرانيا، فريق بلغ ربع نهائي اليورو الماضية، ومقدونيا الشمالية التي تواجدت أيضاً في أمم أوروبا، والأهم، أبعدت الأتزوري عن العبور لقطر 2022 بفضل الهدف المتأخر في بالرمو بملحق تصفيات المونديال.

فخ إسباني

على الورق، يبدو وأن المنتخب الإسباني تفادى الكبار، ولكن الفرق الحاضرة بالمجموعة الأولى تبشر بتصفيات قد تكون معقدة لرجال لويس إنريكي.

سيواجه "لا روخا" المنتخب النرويجي بقيادة "الروبوت" إرلينج هالاند ومارتين أوديجارد وجيل يبحث عن تواجده الأول في بطولى كبرى لبلاده الغائبة عن كبرى المحافل منذ يورو 2000.

المجموعة A تضم كذلك جورجيا بقيادة "مارادونا" نابولي الجديد كفيتشا كفاراتسخيليا، وحارس فالنسيا المتألق جيورجي مامارداشفيلي، بالإضافة لإسكتلندا المتأهلة للمستوى الأول بدوري الأمم مؤخراً، وكانت حاضرة في يورو 2021.

نزهة لكبار وفرصة لصغار

كانت المجموعة رحيمة بالعديد من كبار القوم مثل بلجيكا التي أصعب من ستواجه هما السويد والنمسا، وكذلك البرتغال التي تلعب مع البوسنة والهرسك، حتى فرنسا وهولندا رغم وقوعهما سوياً، ولكن لن يكونا أمام صعوبات كبرى مع اليونان، أيرلندا، وجبل طارق.

بعض المجموعات ترفع شعار الفرصة للصغار لتفجير المفاجأة ورؤية فرق جديدة على الساحة الكبرى، أو عودة طويلة بعد غياب للبعض الآخر، مثل المجموعة التاسعة بوجود سويسرا، إسرائيل، رومانيا، بلاروسيا، كوسوفو، وأندورا، والمجموعة السابعة بحضور المجر، صربيا، مونتينجرو، بلغاريا، وليتوانيا.