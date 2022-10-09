مواجهات مثيرة وقوية في مجموعات كأس الأمم الأوروبية 2024.

أقيمت اليوم الأحد قرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة في ألمانيا، وتمت إقامة القرعة في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات كبيرة من البداية حيث وقع منتخب فرنسا مع هولندا في المجموعة الثانية، بينما المجموعة الثالثة ضمت إيطاليا وإنجلترا في نهائي مكرر لبطولة اليورو الماضية، كذلك مع تواجد مقدونيا الشمالية والتى حرمت الطليان من كأس العالم 2022.

وجاءت القرعة بقليل من التوجيه، حيث تم منع وقوع بعض المنتخبات في نفس المجموعة، مثل أرمينيا، وأذربيجان، إضافة إلى منتخبي روسيا البيضاء، وأوكرانيا، لأسباب سياسية.

ونفس الأسباب أدت لإبعاد منتخب جبل طارق عن إسبانيا، وكوسوفو عن البوسنة والهرسك، وكذلك صربيا.

كما تم السماح بوقوع منتخبين فقط، من بين فرق دول الشمال الأوروبي، معا في نفس المجموعة بسبب ظروف الطقس، الباردة جدا، وكثافة الجليد في هذه الدول.

وكذلك بسبب الموقع الجغرافي، لأذربيجان، وكازاخستان، وأيسلندا، على أطراف القارة، فلن تسمح القرعة بوقوع أي منهم، مع أكثر من منتخب واحد، لإحدى الدول على الطرف الآخر من القارة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - إسكتلندا - النرويج - جورجيا - قبرص

المجموعة الثانية: هولندا - فرنسا - أيرلندا - اليونان - جبل طارق

المجموعة الثالثة: إيطاليا - إنجلترا - أوكرانيا - مقدونيا الشمالية - مالطا

المجموعة الرابعة: كرواتيا - ويلز- أرمينيا - تركيا - لاتفيا

المجموعة الخامسة: بولندا - جمهورية التشيك - ألبانيا - جزر الفارو - مولدوفا

المجموعة السادسة: بلجيكا - النمسا - السويد - أذربيجان - أستونيا

المجموعة السابعة: المجر - صربيا - الجبل الأسود - بلغاريا - ليتوانيا

المجموعة الثامنة: الدنمارك - فنلندا- سلوفينيا - كازاخستان - أيرلندا الشمالية - سان مارينو

المجموعة التاسعة: سويسرا - إسرائيل - رومانيا - كوسوفو - روسيا البيضاء - أندورا

المجموعة العاشرة: البرتغال - البوسنة والهرسك- أيسلندا - لوكسمبورج - سلوفكيا - ليختنشتاين

يذكر أن المنتخبات الاثنا عشر، التي احتلت قمة المجموعات، في المستويات إيه وبي وسي، في دوري الأمم، ستضمن مكانا على الأقل في الجولة الفاصلة المؤهلة للنهائيات، وذلك حسب نتائجها.