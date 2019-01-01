قرعة الكونفدرالية - اختبار صعب لبيراميدز وسهل للمصري البورسعيدي

تعرف على قرعة كأس الكونفدرالية

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لموسم 2019/2020، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

الاتحاد الإفريقي وضع الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في التصنيف الأول ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تصنيف الأندية في كأس الكونفدرالية كالآتي:

التصنيف الأول: أشانتي كوتوكو الغاني، إنيمبا النيجيري، جور ماهيا الكيني، حوريا الغيني، كامبالا سيتي الأوغندي، أونياو دو سونغو الموزمبيقي، يانج أفريكانز التنزاني، الزمالك أو جينيراسيون فوت.

التصنيف الثاني: دجوليبا المالي، المصري، حسنية أغادير المغربي، إينوجو رينجرز النيجيري، نهضة بركان المغربي، زاناكو الزامبي.

التصنيف الثالث: كارا التوجولي، كانو سبورت من غينيا الإستوائية، النصر الليبي، فوسا جونيورز الملجاشي، كوت دي أور السيشيلي، جرين إيجيلز الزامبي، إيليك سبورت التشادي، نواذيبو الموريتاني.

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التصنيف الرابع: بارادو الجزائري، بيراميدز، بيدفيست الجنوب أفريقي، موتيما بيمبي الكونغولي، أدجوبي البنيني، سان بيدرو الإيفواري، بانداري الكيني، جالاكسي الجنوب أفريقي، برولين الأوغندي، تريانجل يونايتد الزيمبابوي.

وأسفرت القرعة عن الآتي:

حوريا الغيني × بانداري الكيني

يانج أفريكانز التنزاني × بيراميدز المصري

إنيمبا النيجيري × جالاكسي الجنوب أفريقي

الزمالك - جينيراسيون × إيزاي البنيني

أشانتي كوتوكو الغاني × سان بيدرو الإيفواري

كامبالا سيتي الأوغندي × بارادو الجزائري

جور ماهيا الكيني × موتيما بيمبي الكونغولي

أونياو دو سونغو الموزمبيقي × بيدفيست الجنوب أفريقي

دجوليبا المالي × إيليك سبورت التشادي

حسنية أغادير المغربي × جرين إيجيلز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبورت من غينيا الإستوائية

نهضة بركان المغربي × فوسا جونيورز الملجاشي

المصري البورسعيدي × كوت دي أور السيشيلي

إينوجو رينجرز النيجيري × كارا التوجولي

نواذيبو الموريتاني × تريانجل يونايتد الزيمبابوي

النصر الليبي × برولين الأوغندي

ونجح نادي الزمالك في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، بعد التفوق على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.