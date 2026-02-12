Goal.com
قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي: التاريخ والوقت والفرق والبث المباشر وكيفية المشاهدة

دليل قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، بما في ذلك موعدها وكيفية مشاهدتها مباشرة والفرق المشاركة والمزيد

مع انطلاق الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 هذا الأسبوع، يقترب الدور الخامس بسرعة، مما يعني أننا نتطلع إلى قرعة أخرى.

سيتم تقليص عدد الفرق من 32 فريقًا إلى 16 فريقًا، حيث تسعى الفرق الكبرى جاهدة لتجنب مصير فرق مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام، اللذين خرجا من الدور السابق.

هنا، يقدم لك GOAL المعلومات الأساسية قبل قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26.

تاريخ ووقت قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

لم تؤكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد التاريخ والوقت المحددين لسحب قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن عادة ما يتم إجراؤه خلال تغطية الجولة الأخيرة من المباريات، والتي ستكون في هذه الحالة يوم الاثنين 16 فبراير 2026. عادة ما يتم إجراء حفل السحب قبل أو بعد مباراة مباشرة، ويوم الاثنين ستكون المباراة بين ماكليسفيلد وبرينتفورد. سنقوم بتحديث هذا القسم بمجرد تأكيد تاريخ ووقت السحب.

البث المباشر وقناة التلفزيون الخاصة بسحب القرعة للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

من المرجح أن يتم بث القرعة مباشرةً مجانًا على قناة كأس الاتحاد الإنجليزي الرسمية على YouTube ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

في المملكة المتحدة، سيتم بثه أيضًا على TNT Sports، بينما ستقوم ESPN+ ببثه في الولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة قنوات بث كأس الاتحاد الإنجليزي في جميع أنحاء العالم

الولايات المتحدة الأمريكيةESPN Select
المملكة المتحدةبي بي سي
أسترالياستان سبورت
كنداسبورتسنت
جنوب / جنوب الصحراء الكبرىسوبر سبورت
ماليزياأسترو
الشرق الأوسطبي إن سبورتس مينا

ما هي الفرق المشاركة في قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

ستشارك الفرق التالية في قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي:

  • ريكسهام أو إيبسويتش تاون
  • هال سيتي أو تشيلسي
  • بورتون ألبين أو وست هام
  • ساوثهامبتون أو ليستر سيتي
  • بيرنلي أو مانسفيلد تاون
  • نورويتش سيتي أو وست بروم
  • بورت فالي أو بريستول سيتي
  • مانشستر سيتي أو سالفورد سيتي
  • أستون فيلا أو نيوكاسل يونايتد
  • ليفربول أو برايتون
  • برمنغهام سيتي أو ليدز يونايتد
  • غريمسبي تاون أو وولفز
  • ستوك سيتي أو فولهام
  • أرسنال أو ويجان أتلتيك
  • أوكسفورد يونايتد أو سندرلاند
  • ماكليسفيلد أو برينتفورد

مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي ومعلومات البث التلفزيوني

يمكنك الاطلاع على مباريات الدور الرابع، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والبث المباشر أدناه.

التاريخالمباراةقناة تلفزيونية
13 فبرايرريكسهام ضد إيبسويتش تاونBBC ويلز، ESPN+
13هال سيتي ضد تشيلسيبي بي سي وان، بي بي سي آي بلاير، تي إن تي سبورتس 1، ديسكفري+، إي إس بي إن 2، إي إس بي إن ديبورتيس، فوبو
14بورتون ألبين ضد وست هامTNT Sports 1، discovery+، ESPN+
14ساوثهامبتون ضد ليستر سيتيESPN
14بيرنلي ضد مانسفيلد تاونESPN
14نورويتش سيتي ضد وست بروميتشESPN
14بورت فالي ضد بريستول سيتيESPN
14مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتيESPN Deportes، fubo، ESPN+
14أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتدBBC One، BBC iPlayer، TNT Sports 3، discovery+، ESPN+
14ليفربول ضد برايتونTNT Sports 1، discovery+، ESPN+
15برمنغهام سيتي ضد ليدز يونايتدTNT Sports 3، discovery+، ESPN2، ESPN+، fubo
15غريمسبي تاون ضد وولفزTNT Sports 1، discovery+، ESPN+
15ستوك سيتي ضد فولهامdiscovery+، ESPN+
15أرسنال ضد ويجان أتلتيكTNT Sports 1، discovery+، ESPN+
15أوكسفورد يونايتد ضد سندرلاندdiscovery+، ESPN+
16ماكليسفيلد ضد برينتفوردTNT Sports 1، discovery+، ESPN+

متى ستقام مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

بمجرد إجراء القرعة، سيكون أمام الفرق حوالي شهر واحد للتحضير - وستقام مباريات الدور الخامس خلال عطلة نهاية الأسبوع من 6 إلى 9 مارس.

