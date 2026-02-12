قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي: التاريخ والوقت والفرق والبث المباشر وكيفية المشاهدة

مع انطلاق الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 هذا الأسبوع، يقترب الدور الخامس بسرعة، مما يعني أننا نتطلع إلى قرعة أخرى.

سيتم تقليص عدد الفرق من 32 فريقًا إلى 16 فريقًا، حيث تسعى الفرق الكبرى جاهدة لتجنب مصير فرق مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام، اللذين خرجا من الدور السابق.

هنا، يقدم لك GOAL المعلومات الأساسية قبل قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26.

تاريخ ووقت قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

لم تؤكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد التاريخ والوقت المحددين لسحب قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن عادة ما يتم إجراؤه خلال تغطية الجولة الأخيرة من المباريات، والتي ستكون في هذه الحالة يوم الاثنين 16 فبراير 2026. عادة ما يتم إجراء حفل السحب قبل أو بعد مباراة مباشرة، ويوم الاثنين ستكون المباراة بين ماكليسفيلد وبرينتفورد. سنقوم بتحديث هذا القسم بمجرد تأكيد تاريخ ووقت السحب.

البث المباشر وقناة التلفزيون الخاصة بسحب القرعة للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

من المرجح أن يتم بث القرعة مباشرةً مجانًا على قناة كأس الاتحاد الإنجليزي الرسمية على YouTube ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

في المملكة المتحدة، سيتم بثه أيضًا على TNT Sports، بينما ستقوم ESPN+ ببثه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي الفرق المشاركة في قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

ستشارك الفرق التالية في قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي:

ريكسهام أو إيبسويتش تاون

هال سيتي أو تشيلسي

بورتون ألبين أو وست هام

ساوثهامبتون أو ليستر سيتي

بيرنلي أو مانسفيلد تاون

نورويتش سيتي أو وست بروم

بورت فالي أو بريستول سيتي

مانشستر سيتي أو سالفورد سيتي

أستون فيلا أو نيوكاسل يونايتد

ليفربول أو برايتون

برمنغهام سيتي أو ليدز يونايتد

غريمسبي تاون أو وولفز

ستوك سيتي أو فولهام

أرسنال أو ويجان أتلتيك

أوكسفورد يونايتد أو سندرلاند

ماكليسفيلد أو برينتفورد

مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي ومعلومات البث التلفزيوني

يمكنك الاطلاع على مباريات الدور الرابع، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والبث المباشر أدناه.

متى ستقام مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

بمجرد إجراء القرعة، سيكون أمام الفرق حوالي شهر واحد للتحضير - وستقام مباريات الدور الخامس خلال عطلة نهاية الأسبوع من 6 إلى 9 مارس.

