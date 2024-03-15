قرعة الدوري الأوروبي | مواجهة سهلة لليفربول وصدام إيطالي شرس في ربع النهائي

الطريق ممهد للريدز نحو النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية نيون، عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث تقام مواجهة إيطالية شرسة بين روما وجاره ميلان.

وأوقعت القرعة ليفربول المرشح الأول للقب ضد أتالانتا الإيطالي، فيما يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع وست هام الإنجليزي، وأخيرًا يلتقي بنفيكا البرتغالي مع أولمبيك مارسيليا.

ويلتقي الفائز من مباراة (روما وميلان) ضد الفائز من مباراة (باير ليفركوزن ووست هام) في نصف النهائي الأول.

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على الجانب الآخر، يلتقي الفائز من مباراة (بنفيكا ومارسيليا) ضد الفائز من مباراة (ليفربول وأتالانتا) في نصف النهائي الثاني.

وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس 11 أبريل المقبل، أما مباريات الإياب، فتقام بعد أسبوع (الخميس 18 أبريل).

وبالنسبة لمباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يوم الخميس 2 مايو المقبل، على أن يقام الإياب بعد أسبوع (9 مايو).

ومن المنتظر أن يقام نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 يوم 22 مايو الجاري على ملعب "أفيفا" في مدينة دبلن الأيرلندية.