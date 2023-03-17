قرعة الدوري الأوروبي | "إرث مورينيو" يصدم مانشستر يونايتد واختبار خطير ليوفنتوس

مواجهة في المتناول لكبار المسابقة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، عن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بوجود بعض المواجهات الشرسة.

دور الـ16 شهد عبور الكبار مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وإشبيلية، بينما كانت المفاجأة بعبور سبورتينج لشبونة على حساب آرسنال.

وأما عن دور الثمانية فمواجهاته ستكون كالتالي:

مانشستر يونايتد وإشبيلية

يوفنتوس وسبورتينج لشبونة

ليفركوزن وسانت جيلواز

فينورد وروما

وأما بالنسبة لنصف النهائي، فيلعب الفائز من سبورتينج لشبونة ويوفنتوس مع المنتصر من إشبيلية ومانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر يلتقي الفائز بلقاء سانت جيلواز وليفركوزن مع الطرف الرابح من مواجهة فينورد وروما.

وتحمل مباراة مانشستر وإشبيلية ذكريات خاصة للشياطين الحمر، بسبب المواجهة الأوروبية الشهيرة بينهما التي خرج فيها يونايتد أمام خصمه الأندلسي بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لنسخة 2017/2018.

وهي المواجهة التي خرج بها جوزيه مورينيو مدرب يونايتد الأسبق، للحديث عن "إرث النادي" مبررًا الخروج المبكر لفريقه.

وأما مواجهة يوفنتوس وسبورتينج لشبونة، فتأتي بمثابة جرس الإنذار للفريق الإيطالي، بعدما نجح الفريق البرتغالي في إخراج آرسنال من دور الـ16.

وستكون مباريات الذهاب يوم الخميس 13 أبريل 2023، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخميس 20 من الشهر ذاته.