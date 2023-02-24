قرعة الدوري الأوروبي | آرسنال في مغامرة برتغالية واختبار إسباني لمانشستر يونايتد

علي سمير
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Europa League trophy with Manchester United forward Marcus Rashford and Arsenal captain Martin Odegaard in 2022-23Getty/GOAL composite
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خصم إسباني جديد للشياطين الحمر بعد عبور برشلونة

مواجهات مثيرة شهدتها تصفيات مرحلة خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي، والآن حان موعد المزيد من الإثارة في دور الـ16.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أجرى قرعة المرحلة المقبلة من البطولة، اليوم، الجمعة، في مدينة نيون السويسرية بوقوع كبار المسابقة في منافسات تبدو في المتناول إلى حد كبير.

وأسفرت قرعة البطولة عن المواجهات التالية ..

يوفنتوس - فرايبورج

فنربخشه - إشبيلية

ليفركوزن - فيرينتسفاروشي

آرسنال - سبورتينج لشبونة

مانشستر يونايتد - ريال بيتيس

أونيون برلين - سانت جيلواز

فينورد - شاختار

ريال سوسييداد - روما

يذكر أن مباريات الذهاب من دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي ستقام يوم الخميس 9 مارس القادم، بينما تُلعب مواجهات العودة في الخميس التالي.

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