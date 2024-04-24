"لهذا قرر تشافي الاستمرار معنا" .. برشلونة يكشف عن كواليس اجتماع لابورتا الحاسم

يوستي أول مهنئي تشافي بالبقاء مع برشلونة..

كشف رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، عن السبب وراء عدول تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، عن قرار الرحيل واستمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، قبل أن يعلن برشلونة اليوم أن المدرب الإسباني مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 2025.

وكان يوستي، أول صوت رسمي يهنئ تشافي ويعلن استمراره، حيث أكد أن "تشافي يريد تطوير مشروعه الذي يتشكل من الشباب الصاعد. أنا سعيد جدًا باستمراريته، لقد غيّر رأيه لأنه متحمس جدًا للمشروع".

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ريليفو": "تشافي صاحب فضل كبير في التطور الذي يقدمه برشلونة وهو المفتاح لتطوير لاعبين شباب، مثل كوبارسي، بيدري، جافي أو لامين يامال".

نائب رئيس برشلونة تابع: "لم نفتح أبدًا أي مفاوضات مع أي مدرب آخر، كما أن ديكو المدير الرياضي يثق في تشافي، وهو أمر مضمون".

يذكر أن برشلونة تحت قيادة تشافي هذا الموسم، خسر كل شيء ممكن حيث ودع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي، وخسر كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في النهائي، بينما ودع كأس الملك من الأدوار المبكرة.

ولا توجد أي فرصة لبرشلونة في المنافسة على الليجا، حيث يتخلف عن ريال مدريد المتصدر بفارق 11 نقطة وذلك قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، ويحتاج الملكي فقط إلى 7 نقاط لحسم اللقب نهائيًا، حيث يتفوق أيضًا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعد أن حسم الميرنجي الكلاسيكو ذهابًا وإيابًا (2-1) و (3-2).