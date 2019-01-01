حكاية سعودي - حينما قرر النصر تعليق المشاركة في البطولات بسبب الظُلم أمام الاتحاد

شهدنا نفس المواجهة في نصف نهائي كأس الملك، ولكنها جاءت مثيرة من الناحية التحكيمية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تبرز موقعة الكلاسيكو بين الاتحاد حامل اللقب والنصر، غداً، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك السعودي في كرة القدم. ويفتتح الدور نصف النهائي، اليوم، بلقاء الهلال مع التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وبالعودة إلى التاريخ وبالتحديد عام 1988 حيث شهدنا نفس المواجهة في نصف نهائي كأس الملك، ولكنها جاءت مثيرة من الناحية التحكيمية.

وشهدت تلك المباراة تسجيل نجم النصر السابق محيسن الجمعان هدفاً احتسبه الحكم السابق رئيس لجنة الحكام حالياً عمر المهنا وتوقف اللعب بسبب إصابة حارس الاتحاد حسن خليفة لمدة خمس دقائق للعلاج.

#النصر بدون أمرابط في الدوري:

👕4 مباريات

❌ خسارتين (أمام الوحدة والأتحاد)



يشتاق لك جمهور العالمي بكل تأكيد 💛💙



(@AlNassrFC :📸) pic.twitter.com/l6Qcr1yM9y — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 26, 2019

الأثارة بدأ قبل أن يقوم لاعبو الاتحاد باستئناف اللعب بعد تسجيل النصر للهدف واحتسابه من قبل الحكم عمر المهنا قام مساعد الحكم محمد فودة بمطالبة الحكم عمر المهنا بإلغاء الهدف.

وتسبب هذا القرار في أثارة جدلاً كبيراً بعد المباراة التي خسرها النصر بضربات الترجيح، ليتأهل الاتحاد إلى مباراة النهائي.

التاريخ يقول - الهلال لا يخرج من التعاون في بطولات الكأس

هذا القرار جعل رئيس النصر السابق الأمير عبدالرحمن بن سعود (رحمه الله) يتخذ قراراً بتعليق مشاركات النصر في بطولات كرة القدم قبل أن يتم العدول عن قراره فيما بعد.

يُذكر أن قمة الاتحاد والنصر تمتلك أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، وهي جاءت بعد أسبوعين من لقائهما في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي، عندما فاز الأول على مضيفه 3-2 في الرياض وابتعد عن منطقة الخطر، فيما خسر النصر الصدارة لمصلحة جاره الهلال حامل اللقب، قبل أن يستردها مؤقتاً بانتظار المباراة المؤجلة التي تجمع الأخير بالتعاون الأثنين المقبل.