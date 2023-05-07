قرر الرحيل؟ تصريح غامض من لوكا مودريتش حول مستقبله مع ريال مدريد!

لوكا مودريتش قرر أن يتحدث بغموض عن مستقبله مع ريال مدريد وتجديد عقده..

أحاط الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد مستقبله مع النادي الملكي بالكثير من الشكوك، وذلك بعد فوز الفريق مساء السبت بنهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23.

لاعب الوسط المخضرم، البالغ من العمر 37 عامًا، شارك كبديل في وقت متأخر من نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

وفي حديثه مع محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية بعد اللقاء علق مودريتش على عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكنه لم يصل إلى حد التأكيد على أنه سيواصل مسيرته في "سانتياجو برنابيو".

وقال مودريتش باختصار عن التجديد مع الفريق الملكي: "الفكرة الأساسية هي الاستمرار في مدريد، لكن سنرى ما سيحدث".

وأكد مودريتش أيضًا أنه سيكون لائقًا تمامًا لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة في أوتار الركبة، والتي تعرض لها قبل أسبوعين.

فاز قائد منتخب كرواتيا بكل الألقاب المتاحة له في ريال مدريد منذ انضمامه من توتنهام في 2012.

وعلى الرغم من تقدمه في السن، يظل مودريتش لاعبًا محوريًا في فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم حيث خاض 45 مباراة في جميع المسابقات.