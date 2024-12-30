بقرار يخالف لوائح كأس الخليج .. علامات "القلق" تصيب بعثة عمان قبل مواجهة المنتخب السعودي

تصرف غريب من المنتخب العماني قبل لقاء السعودية..

حرب نفسية، أم حقيقة واقعة؟ .. هكذا تم رصد تصرفات غريبة من قِبل بعثة عُمان، في إطار الاستعداد لملاقاة المنتخب السعودي، في لقاء الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والذي يقام الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك في الصليبيخات.

وتحدّث رشيد جابر، المدير الفني للمنتخب العماني، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن المواجهة، قائلًا إنه يعرف المنتخب السعودي جيدًا، ولا يخشى حشود جماهير الأخضر، لأن لاعبيه معتادون على اللعب أمام الجماهير، كما أكد أن منتخبه جاهز للعب 120 دقيقة أو الذهاب لركلات الترجيح، ومستعد لجميع الاحتمالات.

وفي هذا السياق، ذكر مراسل برنامج "سبورت سنتر"، بأن المنتخب العماني قرر إغلاق التدريبات بالكامل، ليخالف اللوائح التنظيمية لبطولة كأس الخليج، والتي تنص على السماح بفتح المران أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة، وهذا يدل على القلق النفسي في صفوف المنتخب "الأحمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح محمد البريكاتي، أن هناك تعتيمًا كبيرًا من المنتخب العماني، المدرب رشيد جابر كان دبلوماسيًا في المؤتمر الصحفي، فيما رجّح بأن قرار إغلاق التدريبات المُخالف للوائح التنظيمية، يعود إلى الجهل بتلك اللوائح.

وكشف "الميدان الرياضي"، عن ردود أفعال المدرب رشيد جابر واللاعب فايز الرشيدي، خلال المؤتمر الصحفي، بداعي ظهور علامات القلق والتوتر على الجهاز الفني قبل المواجهة.

يذكر أن رشيد جابر، تحدث خلال المؤتمر الصحفي، عن قرار إغلاق الحصة التدريبية الختامية للمنتخب العماني، قائلًا إنه أمر طبيعي ولا يمثل أية مشكلة، والهدف منه التركيز الكامل وتحضير اللاعبين بأفضل طريقة قبل ملاقاة السعودية.

ومن المُقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة المنتخب السعودي وعمان، إلى نهائي كأس خليجي 26، المقررة السبت المُقبل، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الكويت والبحرين.