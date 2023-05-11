مدرب مفاجئ على رأس أولويات مسلي آل معمر في نادي النصر

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يجهز مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عرضًا ضخمًا؛ للتعاقد مع مدرب عالمي جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

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النصر أقال مدربه الفرنسي رودي جارسيا، بعد تراجع في النتائج، وعيّن الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بدلًا منه بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن مناقشات ساخنة داخل النصر حاليًا؛ للتعاقد مع المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري.

وأشار جاليتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الإدارة النصراوية، سترسل عرضها الرسمي إلى أليجري، خلال الساعات القادمة.

واختيار أليجري، من الممكن أن يغضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ خاصة أن علاقته مع المدرب الإيطالي، لم تكن جيدة؛ عندما عملا معًا، في صفوف يوفنتوس.

جدير بالذكر أن ماسيميليانو أليجري، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حتى 30 يونيو من عام 2025.

Shahid