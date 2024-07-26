الأهلي يبحث عن تدعيم آخر لهجومه

كشفت تقارير صحفية، موقف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من الرحيل عن النادي الأهلي السعودي، في ظل الأنباء المنتشرة حول انتقاله إلى الدوري البرازيلي في الموسم الجديد.

وكشف الصحفي البرازيلي بيدرو راميرو، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، حقيقة مفاوضات فيرمينو مع نادى كورينثيانز البرازيلي، مشيرًا إلى أنه لا توجد مفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تأكيدات صحيفة "اليوم" السعودية، بأن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، قد استقر على استمرار البرازيلي روبرتو فيرمينو مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال وديات الراقي بمعسكر النمسا.

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وسجل فيرمينو "هدفين"، في المباراة الودية التي انتصر فيها الفريق الأهلاوي على بلاو فايس النمساوي (3-1)، الثلاثاء الماضي، على هامش معسكره الإعدادي، وقبلها كان قد سجل هدف الفوز في الودية الأولى أمام أوبيشت المجري.

ورغم تألق فيرمينو الحالي، يعمل مسؤولو النادي الأهلي على التعاقد مع بعض الأسماء الهجومية البديلة؛ على رأسهم البرازيلي ريتشارليسون والكوري الجنوبي سون هيونج مين، ثنائي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي.

يذكر أن فيرمينو كان قد انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من ليفربول الإنجليزي؛ لكنه اكتفى بتسجيل 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، خلال 34 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.