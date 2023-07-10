النادي السعودي سيواجه صعوبات مع هندرسون!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف النجم جوردان هندرسون لاعب وسط فريق ليفربول من الانضمام إلى صفوف الاتفاق السعودي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن جيرارد تلقى خبرًا محبطًا من هندرسون في ظل تردد لاعب ليفربول في قراره.

ولا يرى هندرسون أنه سينضم إلى الاتفاق في الصيف الجاري، مما سيدفع إدارة النادي السعودي للذهاب لخيارات أخرى في سوق الانتقالات.

ولا يعد هندرسون هو اللاعب الوحيد الذي يسعى جيرارد إلى ضمه إلى صفوف فريقه الجديد، حيث ارتبط النادي ببيير إيميريك أوباميانج أيضًا، بالإضافة إلى ويلفريد زاها.

جدير بالذكر أن هندرسون ينتهي تعاقده مع ليفربول بحلول صيف 2025 أي أن الاتفاق كان عليه التفاوض مع الريدز أيضًا لضمه.