قرار نهائي .. النفيعي يحسم مصير ريجيكامب من الاستمرار مع الأهلي

تعرف على قرار النفيعي

يحسم ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، مصير المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للفريق، والذي تولى المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد ريجيكامب مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث سيتم بعدها حسم موقفه من تجديد عقده أو رحيله عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم.

ما هو قرار ماجد النفيعي؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيقوم برفع تقريرًا فنيًا متكاملًا عن الروماني ريجيكامب والجهاز الفني المساعد، إلى ماجد النفيعي رئيس النادي بنهاية الموسم.

وبعدها سيجتمع النفيعي بالمحياني، وسيتم اتخاذ قراره النهائي بشأن استمرار ريجيكامب من عدمه، بعد أن يتم التشاور بين الثنائي.

ويعمل المحياني خلال الفترة الحالية، على رصد أي ملاحظات على المدرب الروماني، من أجل تجهيز تقريره الذي سيتم تقديمه بنهاية الموسم الحالي.

ما الذي سيحدد موقف ريجيكامب من الاستمرار؟

وأضافت الصحيفة السعودية، أن المباريات الثلاثة المقبلة لفريق النادي الأهلي، ستحدد قرار إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، من استمرار ريجيكامب من عدمه.

وفي حالة اتخاذ قرار بعدم تجديد عقد ريجيكامب، سيتم فتح ملف التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، من أجل قيادة فريق الأهلي مع بداية الموسم المقبل.

كيف جاء ريجيكامب لتدريب الأهلي؟

تعاقدت إدارة الأهلي السابقة، برئاسة عبد الإله مؤمنة، مع المدرب الروماني ريجيكامب، من أجل تدريب الفريق خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

واتفقت إدارة الأهلي السابقة مع فلادان على فسخ التعاقد، في ظل النتائج السلبية التي حققها الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ما هو ترتيب الأهلي بالدوري السعودي والمباريات المتبقية له؟

ويحتل الأهلي المركز الثامن بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 38 نقطة، بعد أن كان منافسًا على صدارة الدوري السعودي.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات ببطولة الدوري السعودي، أمام الهلال ثم أبها وأخيرًا الاتفاق، يحتاج للفوز فيهم، من أجل احتلال مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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