كشف ملامح اللاعب الآسيوي الجديد الذي سينضم إلى الهلال في الصيف الحالي

قرر مسؤولو نادي الهلال، التعاقد مع لاعب آسيوي جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا لمسابقة دوري الأبطال 2023-2024.

الهلال أوقف تجديد عقد مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو؛ بعد اكتشاف إصابته بورم حميد؛ حيث قيل إنه سيتعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي، بدلًا منه؛ إلا أن اللاعب رفض ذلك رسميًا.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، المقرب من البيت الهلالي، عن ملامح اللاعب الآسيوي، المقرر أن ينضم إلى الزعيم، في الصيف الحالي.

وأوضح أباعود عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هذا اللاعب، لن يكون في خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الإدارة الهلالية، تفاضل الآن بين اسمين آسيويين؛ أحدهما في مركز قلب الدفاع، والآخر في خط الوسط؛ حيث من المقرر التعاقد مع لاعب واحد منهما.