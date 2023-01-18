قرار مفاجئ من النصر في مفاوضاته مع كانتي

نادي النصر حسم موقفه من المفاوضات مع كانتي

Shahid

اتخذت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قرارًا مفاجئًا بشأن المفاوضات مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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نادي النصر دخل في مفاوضات مع كانتي من أجل ضمه، استغلالًا دخوله في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لناديه.

وأشار الإعلامي "رودي جاليتي" إلى أن نادي النصر قرر الانسحاب من السباق على كانتي، بسبب تعقد المفاوضات مع وكيل أعماله خلال الفترة الحالية.

وأضاف جاليتي أن أولوية نجولو كانتي هي البقاء في تشيلسي وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر تقديم عرضًا من النادي الإنجليزي.

وينتهي عقد كانتي بنهاية الموسم الحالي، وكان يرغب النصر في إقناع كانتي بالتوقيع إلى العالمي، ولكن يبدو أن مسؤولي النادي الأصفر لم يتمكنوا من إقناعه.

Shahid