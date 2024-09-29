قرار مفاجئ .. الجمعية العمومية تحسم مستقبل سعد اللذيذ بشأن منصبه في رابطة دوري المحترفين

نائب رئيس مجلس الإدارة تعرض لحملات هجوم عنيفة

حسمت الجمعية العمومية غير العادية لرابطة دوري المحترفين السعودي، والتي عُقدت اليوم الأحد، مستقبل مجلس الإدارة وخاصة نائب الرئيس سعد اللذيذ في ظل الانتقادات العنيفة الموجهة له من المسؤولين في أندية دوري روشن.

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اللذيذ الذي يتولى كذلك رئاسة لجنة الاستقطاب في الرابطة تعرض طوال الأشهر الماضية للعديد من الانتقادات والحملات الهجومية من مختلف مسؤولي أندية دوري السعودي والإعلاميين والجمهور، بسبب ما وصفوه بعدم العدالة في التعامل مع الأندية واختلاف الدعم المالي بينهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرجل حاور تبرئه نفسه مرارًا وتكرارًا من خلال إجراء عدة مقابلات وحوارات صحفية وتلفزية لإيضاح موقفه لكن ذلك لم يُوقف الهجوم أبدًا، ورغم ذلك إلا أن جميع الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية لرابطة دوري المحترفين صوتت اليوم بالإجماع على استمراره في منصبه وهو قرار مفاجئ تمامًا بالنظر لتلك الحملات ضده.

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اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للرابطة تمحور اليوم حول بند رئيسي واحد هو مستقبل مجلس إدارة الرابطة، وقد صوت الأعضاء بالإجماع على إعادة تعيين المجلس الحالي برئاسة عبد العزيز العفالق ونائبه سعد اللذيذ وعضوية كلًا من عادل ملاوي وبيتر هتون ولميان بنت بهيان.

من جانبه، أكد العفالق في تصريحاته لصحيفة الرياضية أن هدفهم الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، مشيرًا إلى أنهم يتقبلون كل الانتقادات والملاحظات، وموضحًا أنهم لا ينفردون بالقرارات بل تتم بالتنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.